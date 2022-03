Pandemie : Minister einig bei Corona-Regeln ab 20. März

Berlin Seit Wochen diskutiert die Politik darüber, welche Maßnahmen zur Eindämmung von Corona künftig noch möglich sein sollen. Laut Justizminister Marco Buschmann habe man einen „sehr guten Kompromiss gefunden“.

„Alles öffnen ist nicht vorgesehen“

Ausnahmen seien Masken und Tests dort, wo es viele vulnerable Menschen gebe, also in der Pflege oder in Krankenhäusern. Eine Maskenpflicht könne es auch in öffentlichen Verkehrsmitteln geben. „Alles öffnen, das ist natürlich nicht vorgesehen“, sagte Lauterbach.