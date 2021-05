Debatte um Corona-Lockerungen : Ministerin: Maskenpflicht in Niedersachsen bleibt bestehen

Hannover Shoppen ohne Maske, wenn die Corona-Zahlen niedrig sind? Für viele kaum vorstellbar. Gehört die Maske doch neben Abstandhalten und Händewaschen zum Grundschutz gegen das Virus.

In der Debatte über ein kurzfristiges Aufheben der Maskenpflicht im Einzelhandel in Niedersachsen hat Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) Position bezogen.

„Es wird keine Aufhebung der Pflicht zur Mund-Nasen-Bedeckung in #Niedersachsen geben. #MNB rettet Leben“, erklärte Behrens am Freitag auf Twitter in Reaktion auf Kritik an den Landesplänen. Eine endgültige Entscheidung wird am Nachmittag erwartet.