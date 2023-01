Ministerin Schulze in der Ukraine : Ein Kredit für eine bessere Zukunft

Svenja Schulze (r, SPD), Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, steht in der Nähe von Odessa vor einem von russischen Raketen zerstörten Umspannwerk neben Oleksandr Kubrakov (l), Vize-Premierminister der Ukraine und Wiederaufbauminister. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Odessa Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze besucht in der Ukraine die Hafenmetropole Odessa und verspricht Hilfe. Ein Besuch im Kriegsgebiet.

Von Holger Möhle

Um 08.56 Uhr ist Svenja Schulze drin. Drin im Kriegsgebiet. Die Fahrzeugkolonne mit der Bundesentwicklungsministerin hat die Grenze überschritten. Schnell noch die Autos gewechselt, rein in geschützte Fahrzeuge. Hinter Schulze liegt jetzt die Republik Moldau, wo sie übernachtet hat, vor ihr die Ukraine, ein Land im Krieg. Und ein Tag mit womöglich ungewisser Entwicklung. In einem Land, das sich seit fast elf Monaten im Ausnahmezustand befindet, kann viel passieren. Jeden Tag, jede Stunde, jede Minute, jede Sekunde. Die Gefahr kommt meist lautlos – oder wenn, dann nur mit sehr kurzer Vorwarnzeit. Aber so weit will Schulze bei ihrem zweiten Besuch in der Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskrieges am 24. Februar vor einem Jahr nicht denken. Sie will Hilfe bringen, keine neuen Katastrophen. Und sie denkt schon an die Zeit nach dem Krieg, an den Wiederaufbau zerstörter Städte, Gemeinden und Dörfer. Später am Tag wird die SPD-Politikerin sagen: „Der Wiederaufbau findet hier jeden Tag statt.“ Und Deutschland werde dies unterstützen, jetzt im Krieg und natürlich danach.

20 Kilometer nach Grenzübertritt steht Schulze in der Gemeinde Starokozache, 10 000 Einwohner — plus aktuell 500 Binnenvertriebene. Die Straßen verschlammt, die Schlaglöcher knietief, die Menschen bewegt. Hier hilft, wer helfen kann, weil die Not zusammenschweißt. Bürgermeister Vadym Boyko sagt: „Deutschland unterstützt uns ohne aufgesetztes Pathos, wirklich sehr bewegend. Danke!“ Viele der Flüchtlinge sind bei Privatleuten untergekommen. Die Gemeinde hat elf öffentliche Gebäude freigeräumt, damit sie im Notfall bis zu 2000 Vertriebene aufnehmen kann. Und der Notfall ist in der Ukraine seit Kriegsbeginn eine Art übler Normalfall. Die Aula der örtlichen Schule ist jetzt eine Wärmestube. Die Ukrainer nennen solche Orte „Punkt der Unbeugsamkeit“. Schulze ist vom Widerstandswillen der Ukrainer beeindruckt. Draußen vor der Schule steht ein Stromgenerator aus Deutschland, finanziert aus dem Etat von Schulzes Ministerium.

Dann ist Luftalarm. Wieder einmal. 10.14 Uhr. Russische Flugzeuge sind am Himmel über Belarus. Beladen, wie es heißt. Also mit Bomben an Bord. Die Kinder von Starokozache gehen in den (Luftschutz-)Keller der Schule. Dort geht der Unterricht weiter. Um 11.49 Uhr melden die Sirenen Entwarnung. Ein Land im Krieg. Dabei suchen die Kinder ihre Art von Normalität.

Schulze wird an diesem Tag verkünden, dass sie 52 Millionen Euro aus ihrem Etat mitgebracht hat. Nicht in bar, natürlich nicht, aber als Finanzzusagen für ein „Sonderhilfsprogramm Ukraine“ und einen weiteren Geldtopf, mit dem die Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) mit Sitz in Bonn und Eschborn, die Dezentralisierung des Landes vorantreiben will. Es ist auch ein Kredit auf eine bessere Zukunft. Einzelne Gemeinden sollen dann etwa Pässe für Ortsansässige und Binnenvertriebene ausstellen und biometrische Daten erheben dürfen. Verwaltung soll so vereinfacht und weniger bürokratisch werden.

Schulze fährt weiter. Ziel: Der Hafen von Tschornomorsk, nahe Odessa. Die Presseoffizierin sagt, das hier sei kritische Infrastruktur. Eigentlich verbotene Zone. Die Journalisten aus dem Ausland sollen wissen, dass ihr Zutritt auf das Hafengelände „absolute Ausnahme“ sei, nur erlaubt aus „Respekt vor der Unterstützung aus Deutschland für unser Land“. Von hier schickt die Ukraine Weizen in die Welt — nach Afghanistan, nach Äthiopien. Sie könnten drei Mal mehr liefern, doch Russland schaffe „künstliche Probleme“, so Vizepremier Oleksandr Kubrakov. Die Schiffe würden nach einer Verabredung zwischen der Ukraine, Russland, der Türkei und den Vereinten Nationen kontrolliert, erzählt Yurii Vaskov, Vize-Minister für Infrastruktur. Die Ukraine schaffe 40 Inspektionen am Tag, die Vereinten Nationen machten 40 Inspektionen, die Türkei ebenfalls 40 Inspektionen — und Russland? Zwei bis drei Inspektionen täglich. Der Hunger in der Welt kann nach Lesart von Moskau warten. Auch das Welternährungsprogramm beklagt, dass Russland Schiffskontrollen künstlich verzögere und einen Stau von aktuell 80 Frachtern im Bosporus verursache.

Erst in der vergangenen Woche forderte Außenministerin Annalena Baerbock bei einem Besuch in Äthiopien, dass das Schwarze Meer frei bleiben müsse. „Der russische Präsident setzt Getreide, setzt Lebensmittel als Waffe ein“, so Baerbock. So sieht es auch Schulze. Deutschland stehe fest an der Seite der Ukraine. „Aber wir verlieren auch den Rest der Welt nicht aus dem Blick. Auch das verbindet uns mit der Ukraine. Putin nutzt Hunger als Waffe und nimmt den globalen Süden in Geiselhaft“, betont die SPD-Politikerin.

Wärmestuben, psychologische Hilfe, Weizenexporte und natürlich auch Strom. Ohne Elektrizität kann eine moderne Volkswirtschaft nicht existieren. An Station drei ihrer Ukraine-Reise steht die Ministerin aus Deutschland im Umspannwerk des ukrainischen Netzbetreibers „UkrEnergo“. Zweimal schon zerstörten russische Raketen das Umspannwerk. Am 18. November, am 19. Dezember und gleich ist der 20. Januar. Vorsicht, alle Handys aus. Niemand soll hier geortet werden. Nun bauen die Ukraine ihre Station zur Stromerzeugung wieder auf. In mehreren Schritten, aber es geht voran, wenn nicht die nächste russische Rakete einschlägt. Schulze lobt Widerstandsgeist und Durchhaltewillen der Ukrainer: „Die Menschen hier geben nicht auf, sondern reparieren unermüdlich die Schäden des Krieges. Die Versorgung mit Strom, Wärme und Wasser, gerade jetzt im tiefsten Winter, entscheidet mit über die Widerstandskraft der ukrainischen Gesellschaft in diesem Krieg.“

Odessa, ukrainische Perle am Schwarzen Meer, haben russische Truppen auf dem Landweg noch nicht erreicht, aber doch schon getroffen. Die Zerstörung ist überall sichtbar. Drei deutsche Städte liefern in Partnerschaften Hilfe für und nach Odessa. Regensburg schickt Rettungswagen und Müllfahrzeuge, auch Generatoren. Bremen organisiert acht Wärmestationen. Und der Hohenlohekreis spendet medizinische Güter. Vize-Premierminister Kubrakov denkt über sein zerstörtes Land nach. Binnen zwei Jahren sei alle Infrastruktur, die nicht kompliziert sei, wiederaufgebaut, macht der Minister für den Wiederaufbau den Menschen in seinem Land Mut.