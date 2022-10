Kampf gegen weltweiten Hunger : Entwicklungsministerium erwartet Zunahme von weltweiten Krisen

Berlin Der Hunger ist weltweit auf dem Vormarsch. Die Krisen sind vielfältig, der Krieg in der Ukraine,vor allem aber auch der Klimawandel spielen eine große Rolle. Deutschland versucht, zielgerichtet gegenzusteuern - aber die Aussichten sind eher düster.

Das Entwicklungsministerium erwartet in den kommenden Monaten eine Zunahme der weltweiten Armut und der akuten Ernährungssicherheit weltweit. „Viele der Länder, die bereits von multiplen Krisen betroffen sind, haben zunehmend Schwierigkeiten, die Einfuhr lebenswichtiger Güter zu finanzieren und ihre Schulden zu bedienen. Zudem sind Nahrungsmittel wegen fehlenden Düngers weniger verfügbar. Infolgedessen werden Armut und akute Ernährungsunsicherheit sowie die Gefahr von Unruhen in den kommenden Monaten weiter zunehmen“, heißt es in einem Zwischenbericht zum Sachstand des „Bündnis für globale Ernährungssicherheit“ im Hause von Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD), der unserer Redaktion vorliegt.