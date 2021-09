Im Wahlkampf mit der Schweriner Ministerpräsidentin : Manuela Schwesig: Eine Frau, die Kriege gewinnt

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig kann bei der Landtagswahl 26. September auf einen Erfolg hoffen. Foto: dpa/Jens Büttner

Analyse Hiddensee Die SPD könnte dreimal gewinnen: Scholz im Bund, Giffey in Berlin, Schwesig in Schwerin. Alle stehen für einen Mitte-Kurs mit nur leichtem Linksdrall. Schwesig kratzt in „Meck Pomm“ an der 40-Prozent-Marke. Will sie dann den SPD-Parteivorsitz? Unterwegs mit einer Ministerpräsidentin, der fast alles zu gelingen scheint.

Wie ein General nach einer gewonnenen Schlacht thront Manuela Schwesig vor einem herausgeputzten ehemaligen Reusenschuppen. Möwen kreischen, Kaffeetassen kreisen. Die Ministerpräsidentin ruft über den Strandhafer: „Der 100-jährige Krieg von Neuendorf ist beendet!“ Ihr Publikum, die vor dem Café „Groot Partie“ versammelte Dorfgemeinschaft, klatscht und murmelt zufrieden.

Nun muss man allen, die nicht wie Schwesig seit 24 Jahren Urlaub auf der schönen Insel Hiddensee vor Rügen machen, erklären, dass es beim besagten „Krieg“ nicht um Leben und Tod, sondern um Grundstücke mit schmucken Reethäusern und viel Geld geht.

Gerichte wurden bemüht, die Bewohner im Hiddensee-Ortsteil Neuendorf sollten 800 Euro pro Quadratmeter für Land zahlen, das sie seit Generationen gepachtet haben. Politiker kamen und gingen. Angela Merkel war da, es war ja ihr Wahlkreis. Es tat sich nichts. Dann vermittelten Schwesig und ihr umtriebiger SPD-Tausendsassa, Deutschlands dienstältester Landesminister Till Backhaus. Ende August stimmte die Stralsunder Bürgerschaft einem Kompromiss zu.

Um den Erfolg im Wahlkampf persönlich zu verwerten, düst die Sozialdemokratin mit den wasserstoffblonden Haaren an einem heißen Spätsommertag mit dem Wassertaxi nach Hiddensee. 110 Euro sollen die Hausbesitzer nun pro Quadratmeter zahlen. Die wollen das Angebot wohl annehmen. Jedenfalls wird Schwesig ausgiebig geknuddelt. Lilly Blaudszun, ihr freundlicher Schatten, lässt die Smartphone-Kamera rotieren. Die populäre Influencerin kümmert sich im Wahlkampf um die Social-Media-Arbeit.

Zu Lande und zu Wasser unterwegs: Manuela Schwesig ist seit 2017 Ministerpräsidentin. Foto: RP/Tim Braune

In zwei Wochen wählt Mecklenburg-Vorpommern parallel zur Bundestagswahl. Schwesig scheint nahezu alles zu gelingen. In den gut gefüllten Gassen in Güstrow bleiben Passanten zugewandt stehen, nehmen gerne eine rote Rose. Das kannte die SPD lange anders. Einer älteren Dame bleibt die Luft weg, als Schwesig ihre Hand nimmt: „Das ist der Höhepunkt meines Lebens!“ Gab es zum Frühstück Prosecco, hat die SPD Jubelperser losgeschickt - oder ist das echt?

Meinungsforscher bescheinigen Schwesig Top-Werte. In einer am Donnerstag veröffentlichten NDR-Umfrage kommt ihre SPD auf 39 Prozent. Das wären gut acht Punkte mehr als 2016. Damals hieß der MP noch Erwin Sellering. Im folgenden Jahr übergab er wegen einer Krebserkrankung den Posten an die damalige Bundesfamilienministerin. Sie traf es dann 2019 selbst. Brustkrebs. Die Behandlung hat sie gut überstanden. Mit der Erkrankung ging sie bemerkenswert offen um. Viele Frauen bewundern sie dafür. 65 Prozent der MV-Bevölkerung würden sie direkt wählen. Das ist Merkel-Liga. Ihr CDU-Herausforderer, Landrat Michael Sack, liegt 54 Punkte zurück. Der CDU droht mit vorausgesagten 14 Prozent wie 2016 erneut nur Platz 3 hinter der AfD (17).

Hält der Trend an, könnte der SPD am 26. September ein Triple gelingen – mit Erfolgen in Bund, Berlin und Schwerin. Olaf Scholz, Franziska Giffey, Schwesig – alle drei stehen für einen pragmatischen Mitte-Kurs mit moderatem Linksdrall. Auch Peter Tschentscher gewann so in Hamburg haushoch. Das könnte Parteilinken wie Saskia Esken und Kevin Kühnert zu denken geben. Der Dreiklang aus Wirtschaftskompetenz, sozialem Zusammenhalt und Umwelt sei für die SPD ein Erfolgsmodell. „Dass Olaf Scholz und ich damit überzeugen können, ist kein Zufall“, sagt Schwesig im Gespräch mit unserer Redaktion.

Sie wundert sich über die Bundes-CDU: „Die Männer in der CDU haben Angela Merkels große Bindungskraft von Wählerinnen und Wählern komplett unterschätzt. Das ist auch in MV gut zu beobachten, wo sie sehr geschätzt wird.“ Die CDU-Krise erinnere sie an ihre eigene Partei. „Ich glaube, dass die CDU lange mit sich selbst beschäftigt sein wird. Auch die SPD musste die Erfahrung machen, sich als Volkspartei neu aufzustellen.“

Würde Armin Laschet doch noch Kanzler in einer Jamaika-Koalition, müsste aber erst einmal die SPD im Bund in die Röhre gucken. An der Ostsee hat Schwesig Putins Gasröhren (Nord Stream 2) mit durchgesetzt. Auch das kommt gut an. Gewinnt die 47-Jährige jetzt souverän ihre erste Wahl aus eigener Kraft, wird sie in der SPD noch wichtiger. Im Mai sah es nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SPD und CDU aus. Es gab viel Corona-Frust. Schwesig bewies Stehvermögen. Bei Schulschließungen legte sie sich in den Videogipfeln mit Merkel an. Das schärfte ihr Profil.

Jetzt kann sie womöglich die 40-Prozent-Marke knacken. Ist das der Scholz-Effekt? Am eigenen Copyright lässt sie keinen Zweifel aufkommen: „Der große Zuspruch, den die SPD und ich in MV erhalten, ist aber auch hart erarbeitet“, sagt Schwesig. Sie sei eben nah an den Menschen. Auch Scholz werde im Norden geschätzt: „Er ist Hanseat, bodenständig, verlässlich. Das mögen die Menschen.“

Will sie im Dezember beim Parteitag SPD-Chefin werden? „Es besteht derzeit keine Notwendigkeit, über Parteiämter zu reden“, erwidert sie. Ihr Wahlkampfslogan „Die Frau für MV“, das passe einfach. Sie habe auch so Einfluss: „Ich bin in alle wichtigen Entscheidungsprozesse in der SPD eng eingebunden, dazu kommt der Vorsitz im Vermittlungsausschuss von Bundestag und Ländern.“ Ein hartes Dementi ist das nicht.