Migration Ministerpräsidenten beraten mit Scholz über Asylpolitik

„Noch so ein Jahr on top, immer noch mehr Menschen obendrauf, wird uns an die Grenzen dessen bringen, was überhaupt noch geht“, sagte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst in der ARD-Sendung „Maischberger“. Der Druck bleibe „unglaublich groß“, sagte er im ZDF-„Morgenmagazin“. „Das ist ein weltweiter Migrationsdruck, und den kriegen wir hier nicht weg verwaltet.“