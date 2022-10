Energiekrise : Ministerpräsidenten fordern schnelle Entlastungen

Hannover Der Bundestag hat für die Milliarden schwere Energiepreisbremse den Weg frei gemacht. Nach ihrer zweitägigen Konferenz fordern die Ministerprüsidenten der Ländern nun zügige Entscheidungen.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat vom Bund schnelles Handeln bei Entlastungen für Bürger und Wirtschaft angesichts hoher Energiepreise gefordert. „Wir brauchen zügige Entscheidungen“, sagte Weil im Anschluss an die Ministerpräsidentenkonferenz am Freitag in Hannover.