Migration Ministerpräsidenten machen Druck bei Asylpolitik

„Der Druck bleibt unglaublich groß“, sagte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst im ZDF-„Morgenmagazin“. „Das ist ein weltweiter Migrationsdruck, und den kriegen wir hier nicht weg verwaltet.“ Deswegen müsse die Bundesregierung die Verabredungen von Bund und Ländern vom November umsetzen. Dies sei vielfach noch nicht geschehen, kritisierte der CDU-Politiker. „Noch so ein Jahr on top, immer noch mehr Menschen obendrauf, wird uns an die Grenzen dessen bringen, was überhaupt noch geht“, hatte Wüst am Vortag schon in der ARD-Sendung „Maischberger“ gewarnt.