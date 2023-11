Treffen der Regierungschefs mit Kanzler Scholz Im Ringen um die Migrationspolitik

Seit Längerem wird die Umstellung von Bargeldleistungen für Asylbewerber auf eine Bezahlkarte diskutiert. Die Länder sind bereits jetzt in der Lage, ein solches System aufzustellen. Der Stadtstaat Hamburg beispielsweise bereitet die Einführung einer Bezahlkarte bereits vor. Dennoch fordern die Länder den Bund dazu auf, die Voraussetzungen für eine bundesweit einheitlichen Bezahlkarte zu schaffen, um Anreize für Asylbewerber, nach Deutschland zu kommen, zu reduzieren. Geht es nach dem Willen der Länder, soll der Bund die Möglichkeiten der Umsetzung prüfen, auch um Verwaltungsaufwand zu reduzieren. Da es notwendige Ausgaben geben könne, die nicht mit der Bezahlkarte bezahlt werden können, ziehen die Länder in ihrem Beschluss von Mitte Oktober „einen klar begrenzten Teil des Leistungssatzes“ auch bar, in Form eines Taschengeldes, in Erwägung. Dennoch gibt es Ungereimtheiten zwischen den Ländern. So zeigte sich der Stadtstaat Bremen in diesem Beschlusspapier in einer Protokollerklärung skeptisch gegenüber „diskriminierenden Maßnahmen“ wie Bezahlkarten, die keine Bargeldabhebungen ermöglichen. Und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) machte noch vor der MPK deutlich, dass der Freistaat Sachleistungen über eine Bezahlkarte notfalls im Alleingang einführen werde.