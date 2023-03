Einstimmiger Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz Länderchefs fordern vom Bund mehr Milliarden für die Flüchtlinge

„Länder und Kommunen stoßen sowohl mit Blick auf die vorhandenen Unterbringungskapazitäten als auch in finanzieller Hinsicht an ihre Grenzen. Neben der Höhe der Bundesbeteiligung an den Kosten für Geflüchtete muss daher im anstehenden Gespräch der Regierungschefinnen und Regierungschefs mit dem Bund zwingend erörtert werden, wie eine dauerhafte, angemessene und regelgebundene Beteiligung des Bundes an den flüchtlingsbedingten Kosten von Ländern und Kommunen ausgestaltet werden kann“, heißt es im einstimmigen Beschluss der MPK. Vor der Sonderkonferenz am 10. Mai wollen die Ministerpräsidenten das Gespräch mit den kommunalen Spitzenverbänden suchen, kündigten sie an. Weil erwartete Gesamtkosten der Länder für die Flüchtlinge von 16 Milliarden Euro im laufenden Jahr.