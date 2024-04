Katholische Kirche Missbrauchsbeauftragte im Bistum Augsburg werfen hin

Zwei der drei Missbrauchsbeauftragten im Bistum Augsburg haben ihren Rücktritt angekündigt. Die Diplom-Psychologen Angelika Hauser und Rupert Membarth warfen der Bistumsleitung in der „Augsburger Allgemeinen“ mangelnden Aufklärungswillen vor. Die beiden wollen demnach ihre Ämter Ende April niederlegen. „Das ist in der Tat einmalig“, sagte der Sprecher der Betroffenen-Initiative „Eckiger Tisch“, Matthias Katsch, der Deutschen Presse-Agentur. Das Bistum wies die Vorwürfe in dem Bericht zurück.