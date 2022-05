Gesellschaft : Mitarbeiter von Projekten für Vielfalt fühlen sich bedroht

Ein Plakat bei einer Demonstration gegen Rassismus in Halle. Foto: Peter Endig/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin Diskreditierung, Diffamierung, körperliche Übergriffe: Die Bedrohung kommt laut Betroffenen meist aus dem rechten bis rechtsextremen Spektrum, teils aber auch „aus der bürgerlich-konservativen Mitte“.

Von den 50 Organisationen, die den ihnen zugesandten Online-Fragebogen zumindest teilweise ausfüllten, gaben rund zwei Drittel (34 Organisationen) an, in den zurückliegenden zwölf Monaten „mit konkreten, unmittelbaren Bedrohungen konfrontiert gewesen zu sein“. Diese reichten von Diskreditierung, Verleumdung und Diffamierung (54 Prozent) bis hin zu körperlichen Übergriffen, von denen acht Prozent der Gruppen, die sich an der Befragung beteiligten, berichteten.