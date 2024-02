Parteien Mitgliederzuwachs bei den Grünen

Die Grünen haben seit Jahresbeginn nach eigenen Angaben mehr als 4500 Mitglieder hinzugewonnen, so viele wie selten zuvor. Die Parteispitze sieht einen Zusammenhang zwischen der relativ hohen Zahl an Neuzugängen und den seit Wochen anhaltenden Protesten gegen Rechtsextremismus und für den Schutz der Demokratie. „Auch an diesem Wochenende waren deutschlandweit wieder Hunderttausende Menschen auf den Straßen, um ein Zeichen gegen Rechtsextremismus und für unsere Demokratie zu setzen“, sagte die politische Geschäftsführerin der Partei, Emily Büning, der Deutschen Presse-Agentur.