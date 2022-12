Aktionsplan zu Energie und Klimaschutz : So soll der Mittelstand grüner werden

Exklusiv Berlin An den Plänen wurde lange getüftelt, jetzt liegt der Zwischenbericht zum Aktionsplan der Regierung vor, mit dem der Mittelstand in Zeiten der Energiekrise und des Klimaschutzes neu positioniert werden soll. Kritik wird bereits laut.

Die Bundesregierung will den Mittelstand grüner machen, damit er sich in der Energiekrise behaupten kann und mehr zum Klimaschutz beiträgt. Nur, wie? Mit einem Aktionsplan. Eckpunkte dafür wurden mit Verbänden und mittelständischen Unternehmen im Dialogprozess „Mittelstand, Klimaschutz und Transformation“ bereits erarbeitet, nun liegt ein umfassender Zwischenbericht vor. Den will der Mittelstandsbeauftragte der Bundesregierung, Michael Kellner (Grüne), an diesem Donnerstag präsentieren. Scharfe Kritik kommt bereits aus der Opposition. „Von Aktion keine Spur“, so die Vorsitzende der Unions-Mittelstandsvereinigung (MIT), Gitta Connemann.