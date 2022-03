Ampel-Debatte um neue Entlastungen : Mobilitätsgeld oder Tankrabatt – wie der Staat hohe Spritpreise abfedern will

Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will Geringverdienern monatlich 50 Euro dazu geben, um hohe Spritpreise auszugleichen. Foto: dpa/Britta Pedersen

Analyse Berlin Die Ampel-Koalition will noch in dieser Woche über weitere Entlastungen für Bürger und Unternehmen von den hohen Energie- und Spritpreisen entscheiden. Eine neunköpfige Arbeitsgruppe von SPD, Grünen und FDP sollte am Montagabend zusammenkommen, Entscheidungen wurden aber noch nicht erwartet. Zum zweiten Entlastungspaket die wichtigsten Fragen und Antworten.