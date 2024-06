Großeinsatz Motiv-Suche in Mannheim - Wohnung in Heppenheim durchsucht

Die islamkritische Bewegung Pax Europa will auch nach der Messerattacke bei weiteren Veranstaltungen öffentlich auftreten. Am kommenden Samstag (8. Juni) sei ein Stand an der Katharinentreppe in der Dortmunder Innenstadt geplant, sagte Pax-Europa-Schatzmeisterin Stefanie Kizina der Deutschen Presse-Agentur. Sie gehe davon aus, dass die Polizei „sicher die Sicherheitsmaßnahmen verschärfen wird“. Einen eigenen Sicherheitsdienst sehe Pax Europa nicht vor.