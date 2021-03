Beschlüsse von Bund und Ländern : Die drei größten Streitpunkte - und was daraus folgt

Berlin Nach der Marathonsitzung von Bund und Ländern wird deutlich: Die Verhandlungen waren teils nicht gut vorbereitet, bei diversen Themen krachte es zwischen den Teilnehmern. Im Ergebnis stehen Kompromisse, die wegen einer schwierigen Umsetzung und fragwürdiger Wirkungen viel Kritik auf sich ziehen.

Die Debatte über den Osterurlaub war der große Knackpunkt der Beratungen. Der Vorstoß der Nordländer für einen kontaktarmen Urlaub in Ferienwohnungen oder Wohnmobilen wurde von Merkel mit einem Machtwort eingesammelt: Das sei das falsche Signal, so gehe es in dieser Lage nicht. Die Folge: Stundenlange Pause der großen Verhandlungsrunde und Gespräche in unterschiedlichen Kleingruppen. Das Problem dabei: Merkel will Reisen nicht nur an Ostern so weit es die Rechtslage zulässt verhindern. Für die Wirtschaft einiger Bundesländer ist der Inlandstourismus jedoch überlebenswichtig. „Insgesamt verhehle ich nicht, dass wir eigentlich den Reisehinweis geben, dass man eben nicht reisen sollte in diesem Jahr“, sagte Merkel bei der Pressekonferenz nach dem Corona-Gipfel. Merkel stört sich insbesondere an den angebotenen Flugreisen nach Mallorca, während Hotels in Deutschland geschlossen bleiben müssen. Doch die Rechtslage gibt Reiseverbote nicht her, solange es sich bei den Destinationen nicht um Hochrisikogebiete handelt. Und so musste es Merkel in der Nacht zähneknirschend als Erfolg verkaufen, dass die Airlines Corona-Tests für Reiserückkehrer anbieten wollen. Ein Kompromiss, der die touristisch geprägten Bundesländer nun besänftigen soll, sind zusätzliche Wirtschaftshilfen für besonders gebeutelte Branchen wie Hotels und Gaststätten. Wie die aussehen werden, will Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) nach eigenen Angaben in den kommenden Tagen klären.