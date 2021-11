Auffrischungsimpfungen : Mühsames Ringen um den Impf-Kurs für den Winter

Berlin Beim weiteren Corona-Krisenmanagement herrscht akute Verwirrung: Wo können jetzt Impf-Verstärkungen gemacht werden und für wen eigentlich alles? Kann eine neue Bund-Länder-Runde bald mehr Klarheit schaffen?

Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, sagte am Dienstag in Berlin, die Praxen könnten die Aufgabe von insgesamt 15 Millionen Auffrischungsimpfungen bis Ende Dezember leisten. Dies müsse aber in einer „etwas ruhigeren und geordneten Atmosphäre“ stattfinden. Verlässliche Basis für die niedergelassenen Ärzte sei die Stiko-Empfehlung. Wenn dazu abweichende Empfehlungen nicht-ärztlicher Herkunft kämen, verwirre das viele und „chaotisiere“ teils auch Praxisabläufe, so dass es eher bremse als beschleunige.

Der Stiko-Vorsitzende Thomas Mertens betonte, es komme nun darauf an, die Menschen zuerst per „Booster“ zu schützen, die es am dringendsten benötigten. Gesunde mittleren Alters mit Grundimmunisierung könnten davon ausgehen, dass sie noch ausreichend Schutz vor einer schweren Covid-19-Erkrankung haben. Der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, Martin Scherer, stärkte der Stiko den Rücken. Es sei wichtig, nach deren Empfehlung vorzugehen. Vorpreschen der Politik löse zeitfressende Diskussionen in Praxen aus. Nötig sei „Ruhe im System“, damit Ärzte ihre Arbeit tun könnten.

Sachsen mit dem bundesweit zweithöchsten Infektionsgeschehen will die 2G-Regel (Zugang nur geimpft oder genesen) etwa für Gastronomie und Veranstaltungen drinnen einführen. Das sehen Eckpunkte vor, über die das Kabinett am Dienstag beriet. Im Nahverkehr sollen FFP-2-Masken Pflicht werden, die Maskenpflicht im Unterricht soll bleiben. In Baden-Württemberg tritt wegen an diesem Mittwoch eine Warnstufe in Kraft, die an die Zahl der Corona-Patienten in Kliniken geknüpft ist. Sie sieht ebenfalls strengere Regeln für Vorgaben für Ungeimpfte vor. In Bayern will das Landeskabinett am Mittwoch wegen drastisch gestiegenen Infektionszahlen schärfere Schutzmaßnahmen beschließen.