“Gesetz schnell einbringen“ Mützenich erhöht Druck bei Ampel-Plänen zur Tarifbindung

„Immer mehr Betriebe haben trotz wachsender Konkurrenz aus anderen Ländern verstanden, dass sie Menschen in Deutschland Sicherheit bieten müssen, um sie für sich zu gewinnen. Die Pläne der Ampel-Koalition zur Stärkung der Tarifbindung sind vor dem Hintergrund der vielen Herausforderungen enorm wichtig“, sagte Mützenich. „Es muss zudem durchgesetzt werden, dass öffentliche Aufträge des Bundes nur noch an Unternehmen gehen dürfen, die sich an Tarifverträge halten. Das Vorhaben steht im Koalitionsvertrag. Es sollte nun schnellstmöglich auf den Weg gebracht werden“, forderte der SPD-Fraktionschef.