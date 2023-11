Verleumdungsvorwürfe Musiker Gil Ofarim schweigt bei Prozessauftakt in Leipzig

Der Hotelmitarbeiter sagte zu dem Vorfall vor dem Landgericht: Durch das Auftreten Ofarims habe er sich bedroht gefühlt. In seiner Aussage ging er zunächst nicht auf den Davidstern ein. Dem 35 Jahre alten Mann zufolge sei es an der Rezeption an dem Abend im Oktober 2021 aufgrund von technischen Problemen zu einer Verzögerung gekommen. Ofarim habe das Hotel als „Scheißladen“ bezeichnet, weil andere Gäste angeblich bevorzugt worden seien, sagte der Mitarbeiter. Er habe Ofarim aufgefordert, sich zu entschuldigen und verwehrte ihm das Einchecken. Ofarim habe sich nach der Auseinandersetzung von der Rezeption entfernt und telefoniert. Im weiteren Verlauf des Abends hatte Ofarim ein Video veröffentlicht, in dem er dem Mitarbeiter Antisemitismus vorwarf.