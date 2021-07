Anklage in München : Mutmaßliche Spionage für China - Politologe festgenommen

Anklage in München

Gegen einen deutschen Politologen besteht der Verdacht der Spionage für China. Der Mann soll unter anderem vor oder nach Staatsbesuchen Informationen an den chinesischen Geheimdienst übermittelt haben. (Symbolbild). Foto: Marijan Murat/dpa

Karlsruhe Ein angesehener deutscher Wissenschaftler soll von 2010 bis 2019 Informationen an Pekings Geheimdienst übermittelt haben. Seine Quelle: hochrangige Kontakte in die Politik.

Am Montag wurde der Mann festgenommen, wie die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mitteilte. Bereits im Mai sei gegen den 75-Jährigen am Oberlandesgericht (OLG) München Anklage erhoben worden. Die Ermittler werfen dem Deutschen, der seit 2001 einen international bedeutenden Thinktank betreibe, „geheimdienstliche Agententätigkeit“ vor.