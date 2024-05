Demonstrationen Nach Besetzung an Humboldt-Uni: Aufräumen und aufarbeiten

Die Stimmung bei der Räumung war aufgeheizt: Eine Aktivistin schrie auf dem Hof ihre Frustration heraus: „Meine Familie stirbt jeden Tag!“ Aus einer Demonstration in unmittelbarer Nähe waren über Stunden laute Rufe zu hören, etwa der Aufruf zur Gewalt oder die mittlerweile verbotene Parole „from the river to the sea, palestine shall be free“, die Israel das Existenzrecht abspricht.