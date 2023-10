Richtungsstreit um Migrationspolitik Nach dem EU-Asylkompromiss sind die Grünen in Aufruhr

Wieder ist es das Thema Migration, das die Grünen in Aufruhr versetzt. Von Entsetzen über den Kurs der Parteispitze in der aktuellen Asyldebatte ist da die Rede und sogar von Ignoranz gegenüber der eigenen Partei. In einem ungewöhnlich scharfen Ton bricht sich gerade erneut ein Unmut Bahn, der gerade erst mühsam beruhigt worden war.