Kanzler nach dem Gipfel Scholz muss wieder runter von der G7-Wolke

Scholz macht es jedenfalls derzeit so, wie viele Kanzler vor ihm. Außenpolitisch hui, innenpolitisch dagegen an einigen Stellen eher pfui. Soll heißen: Wenn es innenpolitisch nicht richtig läuft, versucht man, außenpolitisch umso mehr zu glänzen. Angela Merkel ging so ebenfalls vor; sie wirkte der Innenpolitik zeitweilig entrückt, gerne zulasten ihrer jeweiligen Außenminister. Im Falle Scholz ist es Annalena Baerbock, womöglich bei der nächsten Bundestagswahl seine Herausforderin auf grüner Seite, die gerade das Nachsehen hat. Baerbock strampelt sich ab, liefert manch heiklen und durchaus kritikwürdigen Spagat auf internationalem Parkett wie zuletzt bei ihrer Reise in den Mittleren Osten. Am Ende wird das große Rad aber dann doch vom Kanzler gedreht. Er ist der Koch, die Kellnerin sitzt im Auswärtigen Amt. Und Scholz lässt dies die Grüne ziemlich oft spüren. Vermutlich mit innerem Grinsen.