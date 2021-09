Abgeordnetenhaus : Nach der Berlin-Wahl liegt der Ball bei der SPD

Berlin Bei der Abgeordnetenhauswahl ist die SPD nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit den Grünen stärkste Partei geworden. Nun stellt sich die Frage, wer in der Hauptstadt künftig mit wem regiert.

So viel steht fest: Die SPD hat die Abgeordnetenhauswahl in Berlin gewonnen. Offen ist dagegen, welche Regierung die Hauptstadt bekommt. Das vorläufige amtliche Endergebnis lässt mehrere Möglichkeiten zu.

Giffey hielt sich die Koalitionsfrage am Montag offen. „Wir wollen gerne so viel SPD-Programm wie möglich hinbekommen in den Koalitionsverhandlungen“, sagte die SPD-Spitzenkandidatin im RBB-Inforadio. Zu Sondierungsgesprächen will die SPD die Grünen, die CDU, die Linke und die FDP einladen, wie Parteichef Raed Saleh der Deutschen Presse-Agentur sagte.