Richtungskampf nach Wahl : Die AfD zerlegt sich erneut auf offener Bühne

Jörg Meuthen, Tino Chrupalla und Alice Weidel kurz vor Beginn ihres denkwürdigen Auftritts am Montag in der Bundespressekonferenz. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Mit einer an Kontroverse kaum noch zu überbietenden Bewertung des Wahlergebnisses sind bei der AfD die alten Richtungskämpfe neu ausgebrochen. Sie steuert nun auf einen finalen Machtkampf bei ihrem nächsten Parteitat im Dezember zu.

Was macht es mit einer Partei, wenn sie am Ende des Wahlabends in 13 Bundesländern ein mehr oder minder dickes Minus eingefahren hat, zwei Mal ihren Stand halten konnte und nur einmal ein leichtes Plus aufzuweisen hat? Bei der AfD sagt dazu der Vorsitzende Jörg Meuthen, dass man sich das Ergebnis „nicht schönreden“ dürfe. Die Spitzenkandidatin Alice Weidel ergänzt, dass sie sich das Ergebnis „von niemandem schlechtreden“ lasse, weil sie „sehr, sehr zufrieden“ sei. Daraufhin meint Meuthen, dass damit „niemand zufrieden“ sein dürfe. Beim Kalkarer Parteitag hatte sich die AfD im Vorjahr bereits auf offener Bühne zerlegt, nun wiederholte sie die Aufführung in Berlin. Nach dem Burgfrieden um die künftige Ausrichtung der Partei im Wahlkampf ist der Kampf wieder voll entbrannt. Er steuert auf eine Entscheidungsschlacht beim Parteitag im Dezember in Wiesbaden zu.