Folgen des Ukraine-Kriegs : Nach Ruf aus Ländern: Flüchtlinge sollen verteilt werden

Wegen der Nähe zur polnischen Grenze kommen in Deutschland viele Geflüchtete erst einmal in Berlin an. Foto: Annette Riedl/dpa

Berlin Die Bereitschaft, Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine zu helfen, ist groß. Doch jeden Tag mehr als 10.000 Neuankömmlinge unterzubringen, ist nicht leicht. Die Regierung will nun die Unterbringung anpassen.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) teilte am Freitag nach einer Besprechung mit den Innenministern der Länder und Vertretern der kommunalen Spitzenverbände mit: „Wir haben heute Vormittag vereinbart, dass wir nun verstärkt nach dem Königsteiner Schlüssel diejenigen Geflüchteten auf die Länder verteilen, die nicht privat in Familien oder bei Bekannten untergebracht und versorgt werden.“

Fast 110.000 Flüchtlinge registriert

Die Bundespolizei hat seit Kriegsbeginn 109.183 Einreisende aus der Ukraine festgestellt. Die Mehrheit - 99.091 Menschen - sind nach Angaben der Behörde ukrainische Staatsangehörige. Da Ukrainer visumsfrei einreisen können und es keine stationären Kontrollen etwa an der Grenze zu Polen gibt, ist die Zahl vermutlich höher. Auch ist unbekannt, wie viele Flüchtlinge schon aus Deutschland in andere EU-Staaten weitergereist sind.

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) forderte, die Aufnahmeprozesse klarer zu regeln. Die Situation in der Hauptstadt sei inzwischen so angespannt, dass man in der Nacht zu Freitag erstmals Flüchtlinge in der Messe untergebracht habe. Ihr Plan sei es, den alten Flughafen Tegel zu einem „Willkommens- und Verteilzentrum“ zu machen. Es gehe auch darum, dort 3000 Menschen so unterzubringen, dass sie dort erst einmal schlafen können.