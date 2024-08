Migration und Sicherheit Nach Solingen will die Ampel die Asylpolitik verschärfen

SPD-Chefin Saskia Esken erklärte in der „Augsburger Allgemeinen“, man sage dem Terror der Islamisten den Kampf an. Sie kündigte aber auch an: „Bei all den Maßnahmen, die jetzt zu ergreifen sind, werden wir als SPD sehr genau darauf achten, dass Humanität und die Einhaltung internationaler Verpflichtungen stets beachtet werden.“ Justizminister Marco Buschmann (FDP) sprach von einem sinnvollen und nützlichen Paket, um die Sicherheitslage in Deutschland zu verbessern.