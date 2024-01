Kirche Nach Studie zu Missbrauch: Forderung nach Konsequenzen

„Es ist deutlich geworden, dass es in der evangelischen Kirche mehr noch als in der katholischen Kirche oder etwa im Sport an Strukturen mangelt, um die sexuelle Gewalt aufzuarbeiten“, sagte die Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Kerstin Claus, den Partnerzeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft. Dass dies so lange gedauert habe, sei „vor allem für die Betroffenen bitter“. Umso mehr stünden „die Landeskirchen und die Landesverbände der Diakonie in der Verantwortung, jetzt die richtigen Schritte zu unternehmen“.