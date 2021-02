Nach dem „Wirtschaftsgipfel“ : Altmaier sagt weitere Corona-Hilfen zu

Berlin Bei einem virtuellen „Wirtschaftsgipfel“ mit 40 Verbänden suchte der Wirtschaftsminister den Schulterschluss mit den Unternehmen: Gemeinsam wollen sie eine Öffnungsstrategie erarbeiten, die Altmaier dann Anfang März vor der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz der Kanzlerin und den Länderchefs vorlegen will.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will gemeinsam mit rund 40 Wirtschaftsverbänden eine Öffnungsstrategie für die vom Corona-Lockdown betroffenen Branchen erarbeiten und diese in die nächsten Beratungen von Bund und Ländern am 3. März einspeisen. Man setze dabei auf den umfassenden Einsatz von Schnelltests und Hygienekonzepten, hieß es am Dienstag nach einem virtuellen „Wirtschaftsgipfel“ Altmaiers mit den Verbänden. Die Strategie solle nicht einige Branchen zuerst und andere erst später betreffen, sondern möglichst alle gleichzeitig. Altmaier sagte zudem auch größeren Unternehmen mit Jahresumsätzen von mehr als 750 Millionen Euro die staatliche Überbrückungshilfe zu. Ein neuer Härtefallfonds soll mit zwei Milliarden Euro von Bund und Ländern zudem jenen Unternehmen helfen, die bei den Hilfen trotz einer Schließungsanweisung bisher durch das Raster fallen.

Altmaier sagte zu, die Auszahlungen zu beschleunigen und mögliche weitere Hindernisse rasch zu beseitigen. Er versprach zudem einen neuen Corona-Härtefallfonds. Mit den Ländern, die den Fonds mitfinanzieren sollten, gebe es noch Gespräche, hieß es in Berlin. Von dem Zuschuss zu den Fixkosten sollten Unternehmer wie etwa Schausteller profitieren, die die bisherigen Antragsbedingungen nicht erfüllen könnten. Zudem wird die Überbrückungshilfe III auf sehr große Unternehmen ausgeweitet. Davon dürften aber weniger als 100 Unternehmen profitieren, hieß es in Regierungskreisen.

„Jetzt endlich will die Bundesregierung durch eine Öffnungsstrategie allen Wirtschaftsunternehmen eine verlässliche Perspektive eröffnen. Das wird auch Zeit“, sagte NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP). „Wir begrüßen, dass nun auch die für die Innenstädte so wichtigen größeren mittelständischen Handelsunternehmen bei den Wirtschaftshilfen zum Zuge kommen, denn andernfalls hätte sich der Konzentrationsdruck durch die Handelsgiganten weiter verstärkt.“ Wenn die Bundesregierung nun einen Härtefallfonds verspreche, „wäre es nur sachgerecht, wenn sie ihre ablehnende Haltung gegenüber dem Unternehmerlohn aufgeben und auch hier eine unbürokratische Lösung eröffnen würde“, sagte Pinkwart. Zudem brauche es dringend eine Lösung für den Grenzverkehr im Südosten, damit die Lieferketten gesichert bleiben.

Wie schwierig die Lage ist, zeigen am Dienstag vorgelegte Zahlen. Danach wurden in NRW aktuell erst 85 Prozent der Anträge auf Novemberhilfe bearbeitet. Die anderen haben nur Abschlagzahlungen erhalten, die maximal 50 Prozent des benötigten Geldes ausmachen. Von den Anträgen auf Dezemberhilfe wurden nur 53 Prozent bisher bearbeitet, was aber immerhin 490 Millionen Euro ausmacht. Insgesamt wurden in NRW mehr als 1,2 Milliarden Euro an November- und Dezemberhilfe ausgezahlt.