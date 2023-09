Debatte um Migrationsbegrenzung Faesers neue „Schwerpunktkontrollen“ stoßen auf Widerspruch

Was war passiert, das zum Umdenken der Ministerin führte? Die Grenzbundesländer Brandenburg und Sachsen fordern seit Wochen stationäre Kontrollen. Anhaltender Druck kam auch aus der Opposition. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt rief Faeser am Dienstag dazu auf, die zusätzlichen Grenzkontrollen bei der EU anzumelden. Erst ein Antrag bei der EU-Kommission würde dauerhafte Kontrollen, wie sie es sie in Bayern an der Grenze zu Österreich gibt, ermöglichen. Der CDU-Innenpolitiker Alexander Throm warf der Innenministerin am Mittwoch eine „Täuschung der Öffentlichkeit im Vorfeld der Landtagswahlen“ vor. Nach seiner Darstellung handle es sich bei den „flexiblen Schwerpunktkontrollen“ gerade nicht um stationäre Kontrollen, da für letztere eine Notifizierung bei der EU notwendig sei. Der Druck aus der Opposition und den Bundesländern habe die Ministerin nun zum Handeln gezwungen – so stellt Throm es dar. Was am Ende dabei herauskam, stellt die Kritiker jedoch nicht zufrieden.