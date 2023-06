Treffen der Nato-Verteidigungsminister „Ukraine ist fähig, besetztes Land zu befreien“

Als Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg mit drei Hammerschlägen an diesem Donnerstag um 17.07 Uhr eine weitere Tagung der Nato-Ukraine-Kommission eröffnet, liegen bei dem zweitägigen Treffen der Nato-Verteidigungsminister wieder neue Fragen auf dem Tisch. Wie weiter mit den Nato-Ukraine-Beziehungen? Formal aufwerten? Einen Nato-Ukraine-Rat gleichberechtigter Partner daraus machen? Welche Signale soll Kiew in dem Moment erhalten, der für den Verteidigungskrieg gegen Russland die Wende bringen könnte? Gewöhnlich kommen die Chefs des transatlantischen Streitkräfteverbundes zusammen, um Antworten zu geben. Im Vorfeld des Nato-Gipfels in vier Wochen in Vilnius ist es anders. Da türmen sich die Fragen. Und das ausgerechnet in „kritischen Zeiten“, wie Stoltenberg bereits am Morgen betont hatte.