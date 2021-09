Soziale Medien : Netzreaktionen auf das Selfie der FDP- und Grünen-Spitzen

Berlin Politik mit Filter: Grüne und FDP treffen sich zu einem ersten Gespräch nach der Bundestagswahl und proben im Anschluss die Selbstinszenierung im Netz. Die Reaktionen reichen von kreativ bis humorig.

Daneben weckt das Quartett eindeutige Band-Assoziationen: „25 Jahre nach ihrem Megahit „Das Beste“: So sehen die Stars von Silbermond heute aus“, schreibt ein User auf Twitter. Ein anderer meint: „das abba comeback sieht gut aus“. Eine Nutzerin lässt Baerbock, Habeck, Lindner und Wissing sogar wirklich singen und zwar „We are Family“ von Sister Sledge, 15 Sekunden lang bewegen die vier in dem Fake ihre Münder und wippen ihre Köpfe im Takt.

Und auch die Klassiker liefen am Mittwochmorgen auf Twitter rauf und runter - Fotos, in denen alle Vier 25 Jahre älter wirken oder verschiedene Face Filter, also zum Beispiel eine Faschingsmaske in Baerbocks Gesicht. Das vermutete Ziel der Gespräche von Grünen und FDP - dass keiner mehr an ihnen vorbeikommt - ist also zumindest im Netz erstmal gelungen.