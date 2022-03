Sondertreffen der EU-Innenminister : Neue Flüchtlingskrise trifft auf alte EU-Probleme

Brüssel Die Zahl der in die EU geflüchteten Ukrainer nähert sich der Vier-Millionen-Schwelle. Bei anhaltendem Krieg Russlands gegen die Ukraine könnten es noch wesentlich mehr werden. In Brüssel berieten die Innenminister über bessere Koordinierung, Finanzierung und Verteilung.

Von den systematischen Vertreibungen in der ersten Nachkriegszeit 1945 abgesehen, stellt die Flucht vor dem russischen Angriffskrieg in Europa alles in den Schatten, was der Kontinent bei der unfreiwilligen Migration je erlebte. Fast vier Millionen Ukrainer sind schon außer Landes. Flüchtlingsexperten halten bis zu 15 Millionen für möglich. Deshalb trafen sich am Montag die Innen- und Justizminister der EU zu einem zweiten Krisentreffen, um weitere Schritte nach dem Inkraftsetzen eines vereinfachten Aufnahme-Mechanismus zu beraten. Allerdings waren die Politiker zu Beginn der Konferenz in Brüssel weit davon entfernt, an einem Strang zu ziehen.