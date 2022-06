Neue Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft : Deutsche Wirtschaft am Tropf chinesischer Rohstoffe – Abhängigkeit von fast 50 Prozent

Exklusiv Berlin Eine noch unveröffentlichte Studie zeigt die enorme Abhängigkeit der deutschen Wirtschaft von Rohstoffen aus China. Ohne Seltene Erden wie Lithium oder Kobalt aus der Volksrepublik können in Deutschland keine Windturbinen oder Photovoltaik-Anlagen gebaut werden. Die hohe Abhängigkeit müsse schnell reduziert werden, fordert das Institut der deutschen Wirtschaft.

Die deutsche Wirtschaft ist nach einer noch unveröffentlichten Studie stärker von chinesischen Rohstoffen wie Lithium und Kobalt, so genannten Seltenen Erden, abhängig als der Weltmarkt insgesamt. Chinas weltweiter Exportanteil von Seltenen Erden umfasst 34 Prozent, heißt es in der Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). Damit sei China Weltmarktführer. In Deutschland machen chinesische Importe gemessen an allen Importen von Seltenen Erden jedoch bereits 45 Prozent aus, heißt es in der Studie. „Die Abhängigkeit von China ist noch größer als sie auf den ersten Blick erscheint: Der Anteil der Rohstoff-Weiterverarbeitung von China liegt weltweit bei Lithium und Kobalt zwischen 50 und 70 Prozent und bei Seltenen Erden bei fast 90 Prozent“, schreibt das Kölner Institut.