Neueste Erhebung Die Deutschen schieben Pflegefrust

Demnach befürchten acht von zehn der Befragten (80 Prozent), dass es eine solide Pflege in Zukunft nicht mehr geben wird, falls die Probleme nicht angepackt werden. Nur drei Prozent sind zuversichtlich, dass die Menschen in der Zukunft gut versorgt werden. Auch ist laut Erhebung die Pflegekrise längst in der Fläche angekommen. So gaben 24 Prozent an, dass sie bei einer Heimplatzsuche vier bis neun Pflegeheime angefragt hätten, bis ein Platz gefunden worden sei. Fast jeder Zehnte musste sogar mindestens zehn Heime kontaktieren, um einen Angehörigen unterbringen zu können.