Antirassismus-Aktionsplan der EU “Geschichte der jüdischen Gemeinschaft besser verstehen“

Nahezu jeder Dritte EU-Bewohner afrikanischer Herkunft erlebte der FRA-Studie „Schwarzsein in der EU“ zufolge Diskriminierung bei der Wohnungssuche. Die Hautfarbe führt in einem Kontinent, auf dem Rassismus verboten ist, dazu, dass man ein größeres Risiko hat, unter ungesünderen Bedingungen oder nachbarschaftlicher Ausgrenzung leben zu müssen. 58 Prozent aller von der Polizei kontrollierten schwarzen Menschen vermuten, dass dies aufgrund eines Rassenschemas (Racial Profiling) geschah. Der Anteil der Menschen afrikanischer Herkunft mit grundsätzlichen Erfahrungen mit Diskriminierung stieg in der EU innerhalb der letzten Jahre von 39 auf 45 Prozent.