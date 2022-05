Radikalisierung : Neuer Bericht zu Rechtsextremisten in Sicherheitsbehörden

Neuer Bericht zu Rechtsextremisten in Sicherheitsbehörden

Ein Bundeswehrsoldat steht in der Alb-Kaserne. Das Bundesinnenministerium veröffentlicht zum zweiten Mal ein Lagebild mit dem Titel «Rechtsextremisten in Sicherheitsbehörden». Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Berlin Über 100 Fälle mit rechtsextremistischem Bezug pro Jahr: Mitarbeiter deutscher Sicherheitsbehörden nahmen unter anderem an einschlägigen Veranstaltungen teil oder wurden bei „Heil-Hitler“-Rufen beobachtet.

Das geht aus dem zweiten Lagebericht zu „Rechtsextremisten in den Sicherheitsbehörden“ hervor, den das Bundesinnenministerium in Berlin veröffentlicht und der der Deutschen Presse-Agentur bereits vorliegt. Der Bericht betrachtet den Zeitraum vom 1. Juli 2018 bis zum 30. Juni 2021. Beobachtet wurde beispielsweise die Teilnahme an extremistischen Veranstaltungen oder „Heil-Hitler“-Rufe.