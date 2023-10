Neuer Ernährungsreport Lecker und preiswert - so isst Deutschland

Der Grüne will in Kürze einen Entwurf für eine Ernährungsstrategie auf den Wegbringen. Ziel sei „ein vielfältiges Essen in Kitas, in Schulen, in Kantinen“ mit vielen gesunden und nachhaltigen Lebensmitteln, so der Minister. Erneut warb er für seine in der Koalition umstrittenen Gesetzespläne zu Werbeverboten für ungesunde Kinderlebensmittel. Özdemir räumte ein, dass er sich bei einem geringeren Mehrwertsteuersatz auf Lebensmittel nicht durchsetzen könne. Bestätigt fühle er sich hingegen bei seinen Plänen für mehr Tierwohl.