Diplomatie : Neuer ukrainischer Botschafter Makeiev offiziell im Amt

Berlin Nach dem Ausscheiden von Andrij Melnyk als ukrainischer Botschafter in Deutschland hat sein Nachfolger nun offiziell das Amt angetreten. Oleksii Makeiev ist mit einem kleinen Zeremoniell empfangen worden.

Der bisherige ukrainische Regierungsbeauftragte für die Sanktionen gegen Russland, Oleksii Makeiev, ist seit Montag offiziell neuer Botschafter seines Landes in Deutschland. Am frühen Nachmittag überreichte der 46-jährige Makeiev Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in dessen Amtssitz Schloss Bellevue in Berlin sein Beglaubigungsschreiben und das Abberufungsschreiben seines Vorgängers Andrij Melnyk.