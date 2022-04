Mobiles Einsatzkommando : Neuer Vorfall bei Spezialeinheit der sächsischen Polizei

Dresden Immer mehr Details über Verfehlungen von Spezialeinheiten der sächsischen Polizei kommen ans Licht. Innenminister Wöller ist „erschüttert, aber nicht überrascht“. Der Druck auf ihn selbst hält an.

Gegen ein Mobiles Einsatzkommando (MEK) der Polizei in Sachsen sind neue Vorwürfe bekannt geworden. Das MEK Dresden soll einen Skiurlaub in einem Vier-Sterne-Hotel in den Alpen als „Fortbildungsreise“ deklariert haben, wie die „Leipziger Volkszeitung“ berichtete.