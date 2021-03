Missbrauch : Neues Gutachten für Erzbistum Köln belastet Amtsträger

Die starke Nachfrage nach Terminen für Kirchenaustritte hält in Köln unvermindert an. Foto: Caroline Seidel/dpa

Köln Am 18. März wird das mit Spannung erwartete zweite Missbrauchsgutachten für das Erzbistum Köln veröffentlicht. Nun hat der von Kardinal Woelki bestellte Gutachter schon etwas darüber verraten.

Gercke sagte, die in seinem Gutachten belasteten Amtsträger versuchten derzeit, die Vorwürfe auszuräumen, doch sei dies „nicht in jedem Fall gelungen“. Ihr Verhalten sei „sehr, sehr unterschiedlich“. Zurzeit werde abschließend geprüft, was aus dem Gutachten öffentlich gemacht werden könne. „Ich verrate heute nicht zuviel, wenn ich sage: Die Reaktionen des einen oder anderen potenziell Verantwortlichen oder seiner Anwälte lassen erwarten, dass es äußerungsrechtlich zum Schwur kommen könnte.“ Man könne aber davon ausgehen, dass der Öffentlichkeit am 18. März ein umfassendes Gutachten präsentiert werden könne.

Die starke Nachfrage nach Terminen für Kirchenaustritte hält in Köln derweil unvermindert an. Am Montag waren sämtliche 1500 Online-Termine für den Monat Mai nach wenigen Stunden ausgebucht. Damit sind nun vorerst wieder keine Termine für Kirchenaustritte in der viertgrößten deutschen Stadt zu bekommen. Die nächsten 1500 Termine für den Monat Juni würden am 1. April freigeschaltet, sagte ein Sprecher des Amtsgerichts. In den vergangenen Wochen sei die Zahl der Termine bereits zweimal aufgestockt worden.