Staatsumbau : Merkel verlangt Stresstest für die Regierung

Berlin Weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit hat die Unionsfraktion ein Projekt zum digitalen Radikalumbau des Staates auf den Weg gebracht. Bei einer Zwischenbilanz mahnte die Kanzlerin nun noch mutigeres Vorgehen an.

Es ist immer wieder etwas für Eingeweihte, wenn die Unionsfraktion in einem „Fachgespräch“ über den Tellerrand der Tagespolitik schaut. So strotzt auch die virtuelle Debatte an diesem Mittwochnachmittag nur so von Fachbegriffen. Mancher mag das Weite suchen, wenn ein „Single Sign-On“ wichtig sein soll, der „Key Permonace Indicator“ zum Schlüsselbegriff wird oder ein Vortrag mit der Aufforderung schließt: „Empowern wir doch mehr“! Doch dahinter steht ein vor genau einem Jahr begonnener Prozess, der einen radikalen Umbau von Staat und Verwaltung verfolgt.