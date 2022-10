Wahl in Niedersachsen : Das Regieren im Bund wird für die Ampel nicht leichter

Analyse Berlin Niedersachsen hat gewählt. Es ist für alle Parteien ein Stimmungstest, der bis nach Berlin hallt. Wie gehen die Parteien der regierenden Ampel-Koalition in Berlin damit um? Was bedeutet es für Bundeskanzler Olaf Scholz?

Der Wahlabend in Hannover ist ein Test, ein Zwischenzeugnis nach einem knappen Jahr rot-grün-gelber Bundesregierung. Das war in den vergangenen Wochen Konsens unter den drei Parteien der Ampel-Koalition.

Im Berliner Willy-Brandt-Haus, der Parteizentrale der SPD, trat dann auch SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert entsprechend erleichtert vor die Kameras und wertet das Ergebnis der Landtagswahl in Niedersachsen als klaren Wahlsieg für seine Partei und Ministerpräsident Stephan Weil. Dieser habe aus eigener Stärke heraus ein tolles Ergebnis geholt. „Wenn man nicht selber stark ist, holt man nicht so ein Ergebnis in Krisenzeiten“, sagt Kühnert. Weil stehe aber auch für einen Politikstil: Er sei ein Ministerpräsident, der selbstbewusst für sein Bundesland, aber auch verantwortungsvoll fürs große Ganze agiere.

Weil ist bereits seit Anfang 2013 Regierungschef in Hannover. Nun kann er den Rekord von Ernst Albrecht (CDU) als Ministerpräsident mit der längsten Amtszeit in Niedersachsen brechen - dieser führte von 1976 bis 1990 die Landesregierung. Während die Sozialdemokraten im Bund in Meinungsumfragen derzeit eher schlecht dastehen, verteidigte die SPD trotz leichter Verluste ihren ersten Platz. Damit hat sich der Trend fortgesetzt, dass Landtagswahlen durch populäre Amtsinhaber entschieden werden. Weil hat nach dem Urnengang wahrscheinlich sogar die Wahl zwischen einer Fortsetzung der Koalition mit der CDU und einer Rückkehr zum Bündnis mit den Grünen, mit denen Weil bis 2017 gemeinsam regiert hat.

Gab es Rückenwind aus Berlin? Interessant war, dass Weil in den vergangenen Wochen verstärkt abrückte von manch einer Position im Bund - und damit auch von SPD-Bundeskanzler Olaf Scholz. Weil forderte als einer der Ersten in der SPD die Aufgabe der Schuldenbremse im Bund, die Scholz immer verteidigt hatte. Der „Doppelwumms“, die Ankündigung einer Gaspreisbremse aus dem Kanzleramt, war dagegen sehr willkommen. Weil hatte intern Druck gemacht, dass etwas passieren müsse. Bis spätestens Mitte November werden Bund und Länder über die Finanzierung der Entlastungen der Bürger weiter beraten. Wahlsieger Weil wird für Scholz dann der Hauptverhandlungspartner sein. Er hat Anfang Oktober den Vorsitz in der Ministerpräsidentenkonferenz übernommen, der nun in der Hand des Sozialdemokraten bleiben dürfte. Das wiederum wird Scholz die weitere Krisenbewältigung erleichtern.

Die Grünen landen stabil auf Platz drei in Hannover und können wahrscheinlich auch die Regierung künftig mit bilden. Doch es hätte noch mehr drin sein können. Allerdings wirkte sich das Hin- und Her um die Gaspreisbremse und Wirtschaftsminister Robert Habeck, noch vor ein paar Monaten der Überflieger des Kabinetts, eher negativ aus. Dennoch: Für die Grünen in Berlin ist das auch ein Zeichen, dass das Abrücken von Positionen etwa in der Atomkraft nicht unbedingt mit einem Einbruch im eigenen Lager Hand in Hand geht.

Die FDP geht als einzige klare Ampel-Verliererin aus der Wahl hervor. Die Liberalen müssen um den Wiedereinzug in den Landtag bangen, es gibt eine Zitterpartie um die 5-Prozent-Hürde. Seit dem Gang in die an der Parteibasis ungeliebte Ampel-Koalition im Bund fuhr die FDP bereits in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen herbe Verluste ein. Im Saarland blieb sie etwa auf dem Niveau von 2017, aber erneut unter der Fünf-Prozent-Hürde.

FDP-Vize Wolfgang Kubicki begründet das schlechte Abschneiden seiner Partei bei der Landtagswahl in Niedersachsen dann auch mit der Politik der Ampel-Koalition und der Rolle der FDP in ihr. Ein wesentlicher Teil der FDP-Wähler in Niedersachsen fremdele nach wie vor mit der Ampel in Berlin. Man habe in der Ampel einen guten Start hingelegt, dann sei Russlands Überfall auf die Ukraine passiert. Personalfragen spielten nach dieser Wahl allerdings keine Rolle. Die Liberalen seien „ein geschlossenes Team“, sagt Kubicki. Dies gelte auch für Parteichef Christian Lindner. Es gehe jetzt vielmehr darum, „vernünftige Antworten“ etwa auf die hohe Inflation und die Energiepreise zu finden.