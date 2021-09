Kommunalwahlen als Stimmungstest : Niedersachsen gibt Laschet neue Hoffnung

Auszählung der Stimmzettel in einem Wahllokal in Delmenhorst am Sonntagabend. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Berlin Unionskanzlerkandidat Armin Laschet verliert in diesen Tagen eine Umfrage nach der anderen. Doch die SPD-Erwartungen, angesichts des eindeutigen Trends bei den Kommunalwahlen in Niedersachsen an der CDU vorbeiziehen zu können, gingen am Sonntag nicht in Erfüllung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gregor Mayntz

Die Kommunalwahlen in Niedersachsen zwei Wochen vor den Bundestagswahlen haben vor allem drei zentrale Erkenntnisse für den möglichen Ausgang im Bund geliefert: Die Union ist mitnichten am Boden zerstört, sondern geht allen Erwartungen zum Trotz als stärkste Partei aus den Entscheidungen in Städten, Kreisen und Dörfern hervor. Für den Dauer-Umfragen-Gewinner Olaf Scholz von der SPD ist somit der Wahlsieg alles andere als ausgemacht. Und auch die Grünen haben stärker zulegen können, als es die Tendenz der Umfragen für ihre Kandidatin Annalena Baerbock erwarten ließ. Unterm Strich verdichtet sich die Vermutung, dass es ein äußerst knappes Rennen werden dürfte.

Nach Berechnungen der Landeswahlleiterin in Hannover rutschte die CDU im Vergleich zu den letzten Kreis- und Städtewahlen vor fünf Jahren zwar von 34,3 auf 31,7 Prozent, doch weil zugleich die SPD von 31,2 auf 30,0 sank, blieb die CDU im landesweiten Schnitt auf Platz eins. Die Grünen konnten sich von 10,9 auf 15,9 Prozent deutlich verbessern, die FDP wuchs von 4,8 auf 6,5 Prozent und die AfD schrumpfte von 7,9 auf 4,8 Prozent.

Bei den landesweiten Zusammenfassungen der Gemeindewahlen ergab sich ein ähnliches Bild. Die Wähler im ländlichen Bereich ließen die CDU von 37,3 auf 34,2 Prozent sinken, zugleich aber auch die SPD von 31,8 auf 29,1 Prozent. Die Grünen gewannen hier ebenfalls rund die Hälfte an Wählern hinzu und kamen nach 8,5 dieses Mal auf 12,4 Prozent. Die FDP wuchs von 4,0 auf 5,0 Prozent, die AfD blieb bei 1,7 Prozent.

Natürlich stehen hinter diesen landesweiten Werten lokal sehr unterschiedliche Werte. Zahlreiche Bürgermeisterwahlen müssen erst in einer weiteren Stichwahl entschieden werden. Häufig treten hier CDU- und SPD-Kandidaten gegeneinander an, aber auch Grünen-Politiker haben an verschiedenen Orten Chancen, die jeweilige Verwaltung zu führen. Im ersten Wahlgang konnten sich 37 Bewerber der CDU, 26 der SPD und einer der FDP durchsetzen.

In Wolfsburg vermochte die CDU sogar, von 25 auf 27,8 Prozent zuzulegen. Zugleich stieg die SPD von 30,0 auf 30,5 Prozent und sicherte sich damit Rang eins. Die Grünen kamen nach 7,4 nun auf 10,6 Prozent. Die AfD fiel von 10,5 auf 6,0 Prozent, die FDP stieg von 3,3 auf 5,1 Prozent. Für die Grünen besonders interessant ist das Wahlverhalten der Osnabrücker. Die CDU sackte von 37,6 auf 25,5, die SPD verlor schwach von 24,9 auf 23,6, während die Grünen von 18,2 auf 29,0 Prozent zulegten und damit an allen anderen vorbeizogen.

In Berlin wertete CDU-Chef Armin Laschet das Niedersachsen-Ergebnis als Bestätigung seiner in den letzten Wochen stets wiederholten Einschätzung. Man könne nun erkennen: „Umfragen sind Umfragen. Am Ende entscheiden die Wähler“, unterstrich der Kanzlerkandidat der Union. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sprach in einer ersten Stellungnahme von einem „bunten Bild“. Es gebe leichte Verluste landesweit, aber auch etliche ausgesprochen „mutmachende Ergebnisse“. Aber auch die stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende, Silvia Breher aus Niedersachsen, sprach in Berlin von einem „Motivationsschub“. Nach ihrer Einschätzung ist für Laschet damit die „Trendwende eingeleitet“.

Aktuelle Umfragen vor den Kommunalwahlen in Niedersachsen lagen nicht vor. Die letzte Stimmungseinschätzung stammt von Wahlkreisprognose.de von Ende August mit Bezug auf die Wahlabsichten zu Landtagswahlen. Danach prognostizierten diese Demoskopen der CDU einen Absturz um über 13 Prozentpunkte auf nur noch 20 Prozent, die SPD wurde auf 39 Prozent eingeschätzt. Die jüngsten Kommunalwahlergebnis lieferten einstweilen völlig andere Zahlen. Auch Insa hatte im Mai die SPD deutlich vor der CDU gesehen. Allerdings hatte die SPD bei den Landtagswahlen 2017 mit 36,9 klar gegenüber der CDU mit 33,6 Prozent geführt.