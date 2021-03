Stasi-Unterlagen-Behörde : Noch Tausende Anträge für Blick in Stasi-Akten

Berlin Die Stasi-Unterlagen-Behörde hat ihren letzten Tätigkeitsbericht vorgelegt. Zugleich gehen noch immer jeden Monat tausende Anträge auf Einblick in die Geheimdienst-Akten der DDR-Diktatur ein.

Der frühere DDR-Oppositionelle betonte am Freitag in Berlin, auch nach der Überführung von Millionen Dokumenten der DDR-Staatssicherheit in das Bundesarchiv blieben die Akten offen. Dpa fasst Fragen, Ansichten und ausgewählte Punkte zur künftigen Arbeit mit der Hinterlassenschaft der Stasi zusammen.

Direkt beim Bundestag soll die Stelle eines Opferbeauftragten angesiedelt werden. Ihre Besetzung steht noch nicht fest. Jahns Amtszeit endet im Juni. Er selbst will die neue Stelle nach eigenen Worten nicht. Jetzt müssten Jüngere in die Verantwortung gehen, sagte der 67-Jährige. Den Opfern der SED-Diktatur gerecht zu werden und zugleich eine Brücke zu den nächsten Generationen zu schlagen, sei für die Zukunft festgeschrieben.

Nein. Der Bundestag hat gesetzlich verankert, dass das Archiv am historischen Ort der einstigen Stasi-Zentrale in Berlin sowie an 13 ostdeutschen Standorten in seiner Gesamtheit Teil des nationalen Gedächtnisses im Bundesarchiv wird, wie Jahn erläuterte. Die Anträge auf Akten-Einsicht könnten wie bisher gestellt werden.