Mecklenburg-Vorpommern : Nord Stream 2: Druck auf Schwesig wächst in Bundespolitik

Nord Stream 2: Druck auf Schwesig wächst in Bundespolitik

Berlin/Schwerin Seit Wochen steht Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig wegen ihres russlandfreundlichen Kurses in der Kritik. Die CDU-Spitze fordert persönliche Konsequenzen.

Der CDU-Generalsekretär Mario Czaja sagte dem „Tagesspiegel“: „Es erhärten sich die Vorwürfe, dass der Kreml in der Staatskanzlei von Mecklenburg-Vorpommern unter Manuela Schwesig nahezu ungehindert die Fäden gezogen hat.“ Die Ministerpräsidentin verschleiere, laviere und relativiere. „Das ist ihres Amtes unwürdig.“ Die „Welt am Sonntag“ zitiert Czaja mit den Worten: „Es ist längst an der Zeit, endlich gegenüber der Öffentlichkeit reinen Tisch zu machen und auch persönliche Konsequenzen zu ziehen.“