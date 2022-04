Kleiner Parteitag : Nouripour: Grüne bleiben Friedenspartei

Düsseldorf Waffenlieferungen in ein Kriegsland? Die Grünen können selbst kaum glauben, welche Entscheidungen sie dieser Tage treffen. Beim Parteitag diskutieren sie ihre Zweifel öffentlich.

„Wir werden immer Friedenspartei bleiben“, versprach Nouripour bei einem kleinen Parteitag der Grünen am Samstag in Düsseldorf. Gerade die grüne Außenministerin Annalena Baerbock habe alles getan, um einen Krieg zu verhindern, der Kreml habe daran aber kein Interesse gehabt.

In einer Videobotschaft an die Delegierten sagte Baerbock, dass sie dankbar sei, „dass unsere Partei in diesem Momenten Verantwortung übernimmt“. Dass sie bereit sei, sich nicht wegzuducken, „über Dinge zu entscheiden, die bisher nicht in unserem Parteiprogramm drin gestanden haben“. Es sei eine Stärke und keine Schwäche, Dinge neu und anders zu denken. „Daher sagen wir klar und deutlich, nicht nur, dass wir an der Seite der Ukrainerinnen und Ukrainer stehen, sondern dass wir es richtig finden, dass wir jetzt auch schwere Waffen zur Selbstverteidigung der Ukrainerinnen und Ukrainer jetzt gemeinsam liefern.“ Man handele und hadere zugleich. „Wir hadern, ob wir ausreichend handeln. Denn selbst mit diesen Waffenlieferungen wissen wir nicht, wann dieser Krieg zu Ende sein wird.“