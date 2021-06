Staatsempfang in der Landesvertretung : Laschets kleines Kanzleramt

Armin Laschet wartet am Donnerstag vor der NRW-Landesvertretung in Berlin auf Österreichs Staatspräsident Alexander Van der Bellen. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Berlin 16 Wochen vor der Bundestagswahl verstärkt CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet seine Berlin-Präsenz. Dabei scheint sich die NRW-Landesvertretung zu so etwas wie einem kleinen Kanzleramt zu entwickeln. Mit rotem Teppich für Staatsgäste.

Wenn ausländische Staatspräsidenten einreisen, steht der Besuch des Gegenparts protokollarisch an erster Stelle. So wie an diesem Donnerstag der Termin von Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen in Schloss Bellevue, dem Amtssitz von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Die Repräsentanten der beiden Nachbarländer freuen sich über die wieder möglichen Reisen, würdigen die europäischen Anstrengungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie und rümpfen gemeinsam die Nasen über „nationalistische Einigelungen“, die es, so der Gast, „im ersten Schreck“ gegeben habe. Dann wirbt Van der Bellen für Urlaub in Österreich und rühmt die Gastfreundschaft seiner Landleute, die nicht nur genetisch, sondern auch ökonomisch bedingt sei.

Gewöhnlich geht es für Staatspräsidenten dann zu weiteren interessanten Gesprächspartnern. Zur Bundeskanzlerin etwa. Angela Merkel macht die meisten Termine derzeit jedoch virtuell. Beim NRW-Regierungschef, CDU-Parteivorsitzenden und NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet ist das an diesem Donnerstag anders. Er hat vor der NRW-Landesvertretung im Tiergarten den breiten roten Teppich ausgerollt, wartet schon vor der Ankunft der Staatskarossen auf den Gast im (beinahe) Schwarz-Grün-Format: Van der Bellen kam als Politiker der österreichischen Grünen ins höchste Staatsamt.

Laschet schaut seinem Gast über die Schulter, als der sich in der NRW-Repräsentanz an der Berliner Hiroshima-Straße ins Gästebuch einträgt. Die deutsche, die österreichische, die NRW- und die EU-Fahne stehen im Kleinformat auf dem Tisch, als sich Laschet und Van der Bellen im Kaminzimmer der NRW-Vertretung zusammensetzen. Hier treffen sich nicht nur ein Staatsoberhaupt eines ganzen Landes und ein Regierungschef eines einzelnen Bundeslandes. Da sitzt auch der Repräsentant der neun Millionen Einwohner zählenden Bundesrepublik Österreich dem Repräsentanten des 18 Millionen Einwohner zählenden NRW gegenüber. Auch bei der Wirtschaftsleistung gibt es (mindestens) Augenhöhe: 370 Milliarden in Österreich gegenüber 700 Milliarden in NRW.

Aber natürlich geht es auch um personelle Perspektiven. Steinmeier hat schon erklärt, im Februar nächsten Jahres zu einer erneuten Kandidatur zur Verfügung zu stehen. Bei Van der Bellen ist noch nicht klar, wie er es im Herbst nächsten Jahres handhaben will. Und natürlich interessiert sich Van der Bellen nicht nur dafür, wie eine Kanzlerin Annalena Baerbock der befreundeten Grünen in Deutschland das Land und die nachbarschaftlichen Beziehungen gestalten würde, sondern auch ein Kanzler Armin Laschet.

„Wir haben intensiv diskutiert und dabei auch viele Gemeinsamkeiten in den zentralen Fragen unserer Zeit festgestellt“, gibt Laschet anschließend zu Protokoll. Österreich und NRW hätten beide auf „innovative Wege der Pandemiebekämpfung“ gesetzt. Umfassende Betrachtung und sorgfältiges Abwägen aller Folgen der Corona-Politik seien für Österreich und NRW „gleichermaßen handlungsleitend“.