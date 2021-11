NS-Vergangenheit : NS-Studien: Generalbundesanwalt mahnt zu Wachsamkeit

Karlsruhe Die Bundesanwaltschaft war in ihren Gründungsjahren besonders stark mit ehemaligen NSDAP-Mitgliedern und NS-Juristen belastet - das zeigt jetzt ein Forschungsprojekt. Was heißt das für die Behörde heute?

Sie seien eine Mahnung an alle bei der Bundesanwaltschaft, wachsam zu bleiben, sagte Frank am Donnerstag bei der Vorstellung der Studie in Karlsruhe. Nur so könne man von Aufklärung und Erinnerung profitieren.